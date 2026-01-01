Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aspirator Kärcher cu rezervor metalic, furtun negru și mâner ergonomic, pe roți, fundal alb.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 75/1 Me Ec M Z22

    Cod produs: 1.667-332.0

    Aspiratorul profesional umed-uscat NT 75/1 Me Ec M Z22 din clasa de praf M este certificat în conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE (institutul de testare IBExU) pentru utilizarea în zonele potențial explozive desemnate ca fiind zona 22.
    Solicită o ofertă