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    Aspirator umed-uscat profesionalNT 75/1 Tact Me Te H | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu rezervor metalic, roți și mâner, echipat cu furtun și duză de aspirare.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 75/1 Tact Me Te H

    Cod produs: 1.667-294.0

    Aspirator profesional umed și uscat, cu un container robust din oțel inoxidabil de 75 litri pentru praf din clasa H care protejeaza sănătatea (inclusiv azbest). Cu funcție Te pentru conectarea sculelor electrice.