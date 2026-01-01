Aspirator umed-uscat profesionalNT 75/1 Tact Me Te H | Kärcher

Primul aspirator Kärcher pentru Clasa H din această categorie de mărime. Cu conceptul său sofisticat de sistem complet, NT 75/1 Tact oferă o siguranță superioară în îndepărtarea prafului periculos. Echipat cu sistemul Tact și un container din oțel inoxidabil de 75 de litri, acest aspirator umed/ uscat respectă pe deplin cerințele legale pentru aspiratoarele de siguranță pentru praful din clasa H și este chiar aprobat pentru preluarea azbestului (în conformitate cu TRGS 519). Monitorizează în mod automat viteza aerului și emite o alarmă acustică în cazul în care viteza scade sub valoarea limită de 20 m/s. Filtrul principal de clasa H are o eficiență de filtrare de 99,995%. Setul de filtre de siguranță inclus asigură eliminarea fără praf.

Îndeplinește cerințele de testare pentru clasa H de praf, cu încercare suplimentară pentru „azbest” în conformitate cu TRGS 519 În Germania, numai aspiratoarele de siguranță cu acest certificat pot fi utilizate pentru aspirarea prafului care conține azbest. Intrerupator pentru alegerea furtunului Diametrul furtunului de aspirat racordat la aparat poate fi reglat de la afisajul de control