Kärcher prezinta Tact² – noua clasa de top a aspiratoarelor umed / uscate. Aceasta dezvoltare a sistemului dovedit Tact pentru curatarea filtrelor atinge un nou punct optim in privinta productivitatii. Putere de aspirare la un nivel inalt si constant pentru utilizarea continua, practic nici nu trebuie sa va ganditi la schimbarea filtrelor. Aspiratoarele umed / uscate de la Kärcher cu Tact² reprezinta un sistem complet pentru inlaturarea cantitatilor mari de praf fin dar si mizerie dura si apa. Prin diferite versiuni aceasta familie de aspiratoare ofera solutii optimale pentru multe domenii deutilizare, la care se pune valoare pe puterea inalta de aspirare: in constructii, in domeniul alimentar, in segmentul auto si in industie in general.

Usor de transportat. Manerul de impingere reglabil si rotile mari garanteaza un transport usor catre locul de utilizare chiar si pe teren denivelat Depozitare inteligenta a accesoriilor Astfel duza de podea poate fi fixata rapid si independenta de directie Sistem Tact2 (sistem de curatare automata a filtrului) Noul filtru de tip evantai poate fi scos din partea curata si este impartit in doua parti, care sunt curatate pe rand prin jeturi de aer. Prafurile fine nu pot infunda filtrul. Se mentine un curent de aer constant ridicat. Asigurat si la indemana Sculele pot fi depozitate in sertarul practic integrat, inclusiv piesele mici si sticlele.