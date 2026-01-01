Aspirator umed-uscat profesionalNT 75/2 Tact² Me Tc Adv *EU | Kärcher

Kärcher prezintă NT 75/2 Tact² Me Tc Adv – noul său aspirator umed și uscat din gama profesionala . Această extindere a gamei cu sisteme Tact atinge cea mai mare productivitate cu sistemul său automat de curatare a filtrelor. Cu cele două motoare, Tact ² cu o putere de aspirare ridicată și cu o durata de utilizare îmbunătățită a filtrului, puteți uita practic de schimbarea filtrului. Aspiratorul Kärcher NT 75/2 Tact² Me Tc Adv cu sistemele complete Tact ² sunt excelente la îndepărtarea cantităților mari de praf fin, dar poate aborda, de asemenea, murdărie, resturi și apă. Diversele opțiuni din această gamă de aspiratoare înseamnă că poate oferi soluția ideală, indiferent de aplicație și oriunde este nevoie în mod constant de putere ridicată de aspirare – fie pe șantiere, în sectorul alimentar, în agricultura, în industria automobilelor sau în industrie în general.

Volum mare, iesire rapida cu suport rabatabil