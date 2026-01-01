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    Aspirator umed-uscat profesionalNT 75/2 Tact² Me Tc Adv *EU | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional cu rezervor metalic, furtun flexibil și roți mari pentru mobilitate.

    Aspirator umed-uscat profesional

    NT 75/2 Tact² Me Tc Adv *EU

    Cod produs: 1.667-316.0

    Performanțe excelente ale modelelelor cu șasiu basculant în special pentru aplicatiile industriale, unde se solicită îndepărtarea lichidelor, murdăriei și a reziduurilor.