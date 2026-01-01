Aspirator umed-uscat profesional
Cod produs: 1.667-700.0Cu containerul său generos de 90 de litri, aspiratorul umed și uscat cu două motoare NT 90/2 Me Classic poate aspira cantități mari de murdărie umedă și grosieră. Cu putere de aspirare, posibilități de manevrare și calitate remarcabile!
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Debit aer (l/s)
53
Vacuum (mbar / kPa)
225 / 22.5
Capacitate container (l)
90
Material container
Oțel inoxidabil
Puterea motorului (W)
2300
Diametru nominal standard ( )
40
Lungimea cablului (m)
7.5
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
76
Culoarea
argintiu
Greutate fără accesorii (kg)
19
Greutate cu ambalaj (kg)
26
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
580 x 510 x 995
