Fie că este vorba de praf, murdărie grosieră sau lichide, puternicul NT 90/2 Me Classic dispune de un container foarte mare de 90 de litri pentru aspirarea unor cantități mari de murdărie de toate tipurile și se caracterizează prin manevrarea sa ușoară. Aspiratorul umed și uscat robust, cu două motoare, de înaltă calitate, este echipat cu un mâner standard de împingere şi un şasiu extrem de robust, cu rotile metalice. Aparatul este echipată, de asemenea, cu un filtru cartuș extrem de eficient și un furtun practic de golire.

Robust și ușor de transportat Extrem de mobile pe toate suprafețele datorită șasiului robust, a roților de mari dimensiuni și a roților pivotante metalice. Mânerul de împingere standard asigură un transport comod. Putere excelentă de aspirare 2 turbine puternice asigură o putere de aspirare remarcabilă. Puterea mare de aspirare garantează rezultate excelente de curățare și o eficiență de ne-egalat. Furtun de evacuare Prin furtunul pentru evacuare usor accesibil, lichidele aspirate pot fi evacuate fara probleme Aspirare fără saci de filtrare Aspiratoarele NT Classic cu două motoare sunt prevăzute cu filtrul tip cartuș cu eficiență dovedită Kärcher. Filtrul tip cartuș permite o aspirare constantă fără un sac filtrant.