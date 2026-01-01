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    Pad, alb | Kärcher

    Burete alb rectangular, texturat, pe fundal alb.

    Pad, alb

    Cod produs: 6.999-102.0

    Padul de curățare alb Kärcher este un accesoriu versatil pentru curățarea intensivă a pardoselilor și a diferitelor suprafețe.
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