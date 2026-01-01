Pad, alb | Kärcher

Padul alb este foarte versatil și, datorită dimensiunii sale compacte, este ideal pentru curățarea intensivă, dar delicată, a pardoselilor și suprafețelor greu accesibile pentru mașinile de curățat. Pentru pardoseli, recomandăm utilizarea împreună cu suportul compatibil pentru pad cu mâner și articulație, precum și cu suportul manual pentru suprafețe Kärcher. Padul din material textil cu granulație abrazivă fină este potrivit și pentru curățarea suprafețelor și obiectelor din oțel inoxidabil, crom, cupru, porțelan sau ceramică.