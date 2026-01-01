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    Pad set 2x D 356 Melamin 63710210 Karcher | Kärcher

    Disc abraziv circular, gri, cu textură granulată și orificiu central.

    Pad din melamină, 356 mm, 2 Bucată

    Cod produs: 6.371-021.0

    Pad disc din melamină de culoare albă pentru curățarea intermediară și completă a suprafețelor microporoase, precum și a pietrei fine și a altor tipuri de pardoseli dure. Poate fi folosit și pentru îndepărtarea pâclei.
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