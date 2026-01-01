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    Disk pad BD65, 335 mm 47625900 Karcher | Kärcher

    Disc de șlefuire circular negru cu perforații și centru metalic, utilizat pentru echipamente de curățare Kärcher.

    Pad disc BD65, 335 mm

    Cod produs: 4.762-590.0

    Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 65. Sunt necesare 2 bucăți.
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