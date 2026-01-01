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    Pad valt pe flansa, dur, verde, 530 mm 63697330 Karcher | Kärcher

    Rola verde de curățare cu miez alb, textură abrazivă, fundal alb.

    Pad verde cu invelis, dur, verde, 530 mm

    Cod produs: 6.369-733.0

    Pad valț abraziv, verde pentru curățarea completă, precum și îndepărtarea murdăriei lipicioase de pe pardoselile netexturate.
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