☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    PCH / Duza cu aburi 40070 40°, 070 | Kärcher

    Duza din alamă Kärcher, cu inscripția mărcii, pe fundal alb.

    PCH / Duza cu aburi 40070 40°, 070

    Cod produs: 2.114-006.0

    Duză de abur din alamă pentru operarea aparatelor HDS ca generatoare de aburi.
    Solicită o ofertă