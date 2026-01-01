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    PCH / Duza tripla 034 pentru înlocuire, 034 | Kärcher

    Accesoriu gri pentru curățare Kärcher, cu detalii metalice și design cilindric.

    PCH / Duza tripla 034 pentru înlocuire, 034

    Cod produs: 4.117-029.0

    Duză triplă cu schimbare manuală a duzei. Reglare comodă a pulverizării. Pentru aparatele cu un injector, jetul plat de joasă presiune este util pentru aplicarea și aspirarea agentului de curățare.
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