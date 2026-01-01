PCH / Duza tripla 034 pentru înlocuire, 034 | Kärcher

Duză triplă cu schimbare manuală a duzei. Robustă, durabilă și cu risc redus de înfundare. Selectare comodă a jetului punctiform de înaltă presiune (0°), a jetului plat de înaltă presiune (25°) şi a jetului plat de joasă presiune (40°). Pentru aparatele cu un injector, jetul plat de joasă presiune este util pentru aplicarea și aspirarea agentului de curățare.