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    Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2 61100470 Karcher | Kärcher

    Furtun Kärcher pentru curățarea țevilor, înfășurat, cu conector metalic la capăt.

    PCH/Furtun pentru curatarea tevilor DN6 max 2

    Cod produs: 6.110-047.0

    Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).
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