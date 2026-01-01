Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 220 bar 63900300 | Kärcher

Furtunul flexibil de presiune ridicata de 20 m (DN 6) pentru curatarea tevilor de pana la 220 bari (racord cu filet pentru duza R 1/8).

Furtun foarte flexibil de inalta presiune cu capac exterior de cauciuc si otel impletit Manipulare ideala pentru curatarea conductelor - spatiile inchise sunt usor de gestionat. Rezistenta ridicata la uzura si durata lunga de serviciu. Rezistent la o presiune de pana la 250 bari. Conexiune: 1/8" Compatibil cu duzele de curatare a conductei.