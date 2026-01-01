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    Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m 61100490 Karcher | Kärcher

    Furtun negru Kärcher pentru curățare sub presiune, cu conectori metalici la capete.

    PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m

    Cod produs: 6.110-049.0

    Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).
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