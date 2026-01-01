Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m 61100490 Karcher | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.110-049.0Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).
Filet de racordare
EASY!Lock
Lungime (m)
20
Presiunea maximă (bar)
140
Greutate cu ambalaj (kg)
1.7
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.