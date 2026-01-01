Perie de spalat rotativa pentru masini > 800 l/h 47625590 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.762-559.0Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 x 1,5 (perie înlocuibilă).
Debit transportat (l/h)
900 - 1300
Filet de racordare
M 18
Material
Nailon
Greutate cu ambalaj (kg)
1.1
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.