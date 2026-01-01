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    Perie de spalat rotativa pentru masini > 800 l/h 41130020 | Kärcher

    Perie rotativă Kärcher cu peri albi și carcasă gri, conector metalic pentru atașare.

    PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri din nailon

    Cod produs: 4.113-002.0

    Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 x 1,5 (perie înlocuibilă).
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