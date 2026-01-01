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    Perie de spalat rotativa < 800 l/h, peri din nailon 47625610 | Kärcher

    Perie rotativă Kärcher cu peri albi și carcasă gri, conector metalic auriu.

    PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri din nailon

    Cod produs: 4.762-561.0

    Peria de spălare rotativî îndepărtează blând pulberea fină și murdăria de pe toate suprafețele. Rezistent la temperaturi de până la 80ºC. (M 18 x 1,5 prindere pentru perie inlocuibila).
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