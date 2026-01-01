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    Carucior de curatare cu unitate dozare dubla si tambur furtun 26417040 | Kärcher

    Suport mobil din metal pentru furtun, cu roți albe și mâner negru, utilizat pentru organizarea furtunurilor.

    PCI / ABS Carucior de curatare mobil HDC

    Cod produs: 2.641-704.0

    Cărucior pentru curăţare mobilă.
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