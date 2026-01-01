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    Consola de perete pentru 2 x cutii detergent, otel inoxidabil 26417030 | Kärcher

    Suport metalic pentru depozitare, cu bare orizontale și un compartiment inferior din plastic gri.

    PCI / ABS RM Consola perete HDC

    Cod produs: 2.641-703.0

    Suport de perete pentru două cutii.
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