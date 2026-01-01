☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Unitate de dozare dubla, otel inoxidabil 26417020 Karcher | Kärcher

    Selector metalic Kärcher cu mâner lung și rotund, având două opțiuni de chimicale marcate pe partea frontală.

    PCI / ABS unitate de dozare dubla HDC

    Cod produs: 2.641-702.0

    Unitate de dozare dublă, oțel inoxidabil.
    Solicită o ofertă