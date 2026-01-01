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    Pensula de aspirare diametru35 69038620 Karcher | Kärcher

    Accesoriu Kärcher cu perie neagră, formă conică, pentru aspirator, pe fundal alb.

    Pensula de aspirare diametru35

    Cod produs: 6.903-862.0

    Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV si NT.
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