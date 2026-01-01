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    ASSY, BRUSH & HUB, .006, 430 mm 86297740 Karcher | Kärcher

    Perie cilindrică galbenă cu suport negru, cu peri dispuși în formă de spirală.

    Perie ASSY .006, 430 mm

    Cod produs: 8.629-774.0

    Pentru lână.
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