☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    BRUSH, CHEVRON, 10 IN, 300 mm 86216040 Karcher | Kärcher

    Perie cilindrică neagră cu peri dispuși în spirală, având capete metalice.

    Perie, CHEVRON, 10 IN, 300 mm

    Cod produs: 8.621-604.0

    Standard, neagră, pentru toate tipurile de covoare.
    Solicită o ofertă