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    Perie valt, foarte moale, alb, 350 mm 40370360 Karcher | Kärcher

    Perie cilindrică albă cu peri fini, montată pe un suport negru, pe fundal alb.

    Perie cilindrica alba, foarte moale, Alb, 350 mm

    Cod produs: 4.037-036.0

    Perie cilindrica, foarte moale, alba. Lungime: 350 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistente la uzura. Pentru curatarea podelelor sensibile si lustruire. Peri: Poliamida: 0,3 mm grosime, 20 mm lungime.
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