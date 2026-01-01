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    Perie valt, moale, alb, 300 mm 47624520 Karcher | Kärcher

    Perie cilindrică albă cu peri fini, montată pe un suport negru, pe fundal alb.

    Perie cilindrica alba, Moale, Alb, 300 mm

    Cod produs: 4.762-452.0

    Perie cilindrica, moale, alba. Lungime: 300 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistent la uzura. Pentru curatarea podelelor sensibile si lustruire. Peri: Poliamida, 0,15 mm grosime, 11,5 mm lungime.
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