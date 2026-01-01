Perie valt, cu peri inegali, portocaliu, 350 mm 40370370 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.037-037.0Perie cilindrica, de duritate ridicata/redusa, medie, portocalie. Lungime: 350 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistente la uzura. Pentru curatarea podelelor cu structura puternica si a rosturilor adanci. Peri: Poliamida: 0,6 mm grosime, 15-20 mm lungime.
Cantitatea (Bucată)
1
Tip perie
cu peri inegali
Culoarea
portocaliu
Lungime (mm)
350
Greutate cu ambalaj (kg)
0.9
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.