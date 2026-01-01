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    Perie valt, cu peri inegali, portocaliu, 350 mm 40370370 | Kärcher

    Perie cilindrică portocalie cu peri din plastic, montată pe un suport negru.

    Perie cilindrica portocalie, cu peri inegali, portocaliu, 350 mm

    Cod produs: 4.037-037.0

    Perie cilindrica, de duritate ridicata/redusa, medie, portocalie. Lungime: 350 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistente la uzura. Pentru curatarea podelelor cu structura puternica si a rosturilor adanci. Peri: Poliamida: 0,6 mm grosime, 15-20 mm lungime.
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