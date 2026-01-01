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    Perie valt, dur, verde, 350 mm 40370380 Karcher | Kärcher

    Perie cilindrică verde cu peri dispuși în spirală, având capete negre.

    Perie cilindrica verde, dur, verde, 350 mm

    Cod produs: 4.037-038.0

    Perie cilindrica, dura, verde. Lungime: 350 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistente la uzura. Pentru curatarea podelelor deosebit de murdare si pentru curatare simpla. Peri: Poliamida cu carbid de silicon: 0,6 mm grosime, 20 mm lungime.
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