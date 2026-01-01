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    Perie disciSolar400 Advanced | Kärcher

    Perie rotativă gri cu peri negri, design circular, componentă Kärcher, văzută din lateral.

    Perie disc iSolar 400 Advanced

    Cod produs: 6.368-092.0

    Peria disc iSolar 400 pentru un debit de apă de 700-1000 l/h, cu o lățime de 400 mm, curăță sistemele fotovoltaice mici și medii.
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