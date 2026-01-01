Perie disc iSolar 400 Advanced | Kärcher

Accesoriu pentru aparatele de spățat cu înaltă presiune, cu un debit de apă de 1.100 până la 1.300 l/h: peria disc iSolar 400 este o perie cu lățimea de lucru de 400 mm. Este potrivită în special pentru curățarea sistemelor fotovoltaice de dimensiuni medii, deoarece este ușor și comod de manevrat. Aceasta înseamnă că sistemele fotovoltaice pot fi curățate rapid și convenabil.