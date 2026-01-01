Perie disc iSolar 800 Advanced | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.368-094.0Peria disc iSolar 800, cu lățime de 800 mm, pentru debitul de apă de 700-1000 l/h. Cu două perii disc contra-rotativ și articulație flexibilă pentru curățarea sistemelor fotovoltaice.
Debit transportat (l/h)
700 1000
Temperatura de admisie (°C)
max. 40
Filet de racordare
M 18
Diametru (mm)
800
Greutate cu ambalaj (kg)
5.5
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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