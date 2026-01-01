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    Perie disc iSolar 800 Advanced | Kärcher

    Perii rotative Kärcher, gri, cu peri negri, conectate printr-un suport metalic.

    Perie disc iSolar 800 Advanced

    Cod produs: 6.368-094.0

    Peria disc iSolar 800, cu lățime de 800 mm, pentru debitul de apă de 700-1000 l/h. Cu două perii disc contra-rotativ și articulație flexibilă pentru curățarea sistemelor fotovoltaice.
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