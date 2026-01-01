Perie disciSolar800 Advanced | Kärcher

Proiectată pentru aparatele de spălat cu înaltă presiune cu un debit de apă de 1.100 până la 1.300 l/h. Peria disc ISolar 800 are o lățime mare de lucru de 800 mm. Este prevăzută cu două perii disc contra-rotative. Acestea echilibrează forțele transversale și facilitează curățarea. Îmbinarea unghiulară flexibilă pe conexiunea capului periei facilitează curățarea și asigură contactul permanent cu suprafața. Chiar și sistemele foarte mari pot fi curățate în cel mai scurt timp datorită performanței ridicate.