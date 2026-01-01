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    Perie disciSolar800 Advanced | Kärcher

    Perii rotative Kärcher, gri, cu peri negri, conectate printr-un suport metalic.

    Perie disc iSolar 800 Advanced

    Cod produs: 6.368-095.0

    Pentru debitul de apă de 1100-11300 l/h: Peria disc iSolar de 800 mm compusă din două perii contra-rotative și articulația unghiului flexibilă asigură curățarea sistemelor fotovoltaice.
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