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    Perie disc, mediu, rosu, 450 mm 49050030 Karcher | Kärcher

    Perie rotundă cu peri roșii și suport negru, utilizată pentru curățare.

    Perie disc, mijlocii, 450 mm, mediu, rosu, 450 mm

    Cod produs: 4.905-003.0

    Perie disc, duritate medie, de culoare rosie, diametru 450 mm. Pentru utilizare normala. Adecvata si pentru pardoselile sensibile. Par: Polipropilena, grosime 0,6 mm, lungime 40 mm.
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