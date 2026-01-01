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    Perie disc neagră D41, dur, Negru, 406 mm | Kärcher

    Perie rotativă neagră cu peri rigizi, având un design circular și un centru deschis.

    Perie disc neagră D41, dur, Negru, 406 mm

    Cod produs: 4.905-032.0

    Perie disc neagră, foarte abrazivă pentru curățarea completă a pardoselilor rezistente la uzură, cu murdărie foarte lipicioasă.
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