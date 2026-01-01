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    Perie disc roșie D41, mediu, rosu, 406 mm | Kärcher

    Perie rotundă cu peri roșii, montată pe suport negru, utilizată pentru curățare.

    Perie disc roșie D41, mediu, rosu, 406 mm

    Cod produs: 4.905-000.0

    Perie disc standard, roșie pentru curățarea de întreținere regulată.
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