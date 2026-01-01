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    Perie disc, mediu, rosu, 510 mm 49050260 Karcher | Kärcher

    Perie rotundă cu peri roșii, montată pe un suport negru circular.

    Perie disc roșie D51, mediu, rosu, 510 mm

    Cod produs: 4.905-026.0

    Perie disc standard, roșie pentru curățarea de întreținere regulată.