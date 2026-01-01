Perie disc, mediu, rosu, 510 mm 49050260 Karcher | Kärcher

Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany

Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212

E-mail: info@karcher.com

Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.