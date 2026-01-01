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    Perie disc, mediu, rosu, 385 mm 69071510 Karcher | Kärcher

    Perie rotundă cu peri roșii, montată pe un suport negru circular.

    Perie disc roșie, mediu, rosu, 385 mm

    Cod produs: 6.907-151.0

    Mediu. Pentru curatarea tuturor suprafetelor standard.
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