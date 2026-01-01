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    Perie disc, mediu, albastru, 508 mm 86000420 Karcher | Kärcher

    Perie rotativă cu peri albastri pe suport circular, fundal alb.

    Perie, mediu, albastru, 508 mm

    Cod produs: 8.600-042.0

    Medie. Pentru curatarea tuturor suprafetelor standard.
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