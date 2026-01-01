Perie rigidă medie | Kärcher

Cu cuplare rapidă și directă la o lance telescopică cu apă sau la o lance de înaltă presiune de la Kärcher, peria cu peri semi-duri este perfectă pentru curățarea eficientă a fațadelor, a jaluzelelor și a țesăturilor textile. O duză de înaltă presiune cu unghi de 25° este integrată pentru aplicarea cu înaltă presiune, în timp ce aplicațiile cu apă pură sunt posibile cu un kit de duze corespunzător. Peria are, de asemenea, peri de susținere pentru o presiune de contact adecvată.

Codificare pe culori uşor de înţeles Codificarea pe culori simplifică selectarea periei corespunzătoare. Domenii de aplicare versatile Duză integrată de înaltă presiune pentru utilizarea periei cu un aparat de curățat cu înaltă presiune. Includ 2 duze și 1 piesă de cuplare pentru utilizare cu apă pură. Cu 4 cuple pentru duze pentru aplicarea optimă a apei.