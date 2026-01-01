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    Perie rigidă medie | Kärcher

    Perie cu peri roșii și suport negru, având un racord de apă transparent.

    Perie rigidă medie

    Cod produs: 6.960-134.0

    Curăță perfect fațadele, jaluzelele și țesăturile textile: peria cu fibre semi-dure pentru atașarea rapidă și simplă la lăncile telescopice sau lăncile de înaltă presiune de la Kärcher.
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