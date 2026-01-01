Perie rigidă moale Karcher | Kärcher

Suprafețele delicate, cum ar fi ferestrele sau sistemele solare, necesită o metodă de curățare corespunzătoare, pentru a exclude deteriorarea. Peria cu peri moi și îmbinați protejează sticla delicată și totuși curăță temeinic - fie cu apă pură, fie cu apă la înaltă presiune. Pentru aceasta, poate fi cuplată ușor și rapid la o lance telescopică cu apă sau o lance de înaltă presiune de la Kärcher. Un kit de duze pentru apă pură sau o duză cu unghi de 25° de înaltă presiune garantează ambele aplicații.

Codificare pe culori uşor de înţeles Codificarea pe culori simplifică selectarea periei corespunzătoare. Domenii de aplicare versatile Duză integrată de înaltă presiune pentru utilizarea periei cu un aparat de curățat cu înaltă presiune. Includ 2 duze și 1 piesă de cuplare pentru utilizare cu apă pură. Cu 4 cuple pentru duze pentru aplicarea optimă a apei.