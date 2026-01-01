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    Perie rigidă moale Karcher | Kärcher

    Perie Kärcher cu peri albastri și suport negru, dotată cu un furtun transparent pentru conectare.

    Perie rigidă moale

    Cod produs: 6.960-135.0

    Pentru instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher: perie cu fibre moi pentru curățarea profundă a suprafețelor delicate, cum ar fi geamurile sau sistemele solare.
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