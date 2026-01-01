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    Perie rigidă tare Karcher | Kärcher

    Perie cu peri verzi și suport negru, conectată la un furtun transparent.

    Perie rigidă tare

    Cod produs: 6.960-133.0

    Perie cu fibre dure pentru curățarea fațadelor și a pardoselilor din mediul industrial și îndepărtarea murdăriei grosiere. Instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher.
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