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    BRUSH, VACUUM 20" 86340500 Karcher | Kärcher

    Perie cilindrică neagră cu peri din plastic, având o formă spiralată și un suport central tubular.

    Perie rolă 20"

    Cod produs: 8.634-050.0

    Moale, neagră, fibre standard. Sunt necesare 2 perii.
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