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    Perie valt, moale, albastru, 300 mm 47624990 Karcher | Kärcher

    Perie cilindrică albastră cu peri dispuși în zigzag, pe fundal alb.

    Perie rolă albastră 300, Moale, albastru, 300 mm

    Cod produs: 4.762-499.0

    Pentru curatarea covoarelor.
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