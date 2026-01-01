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    Perie valt, foarte dur, negru, 638 mm 69069840 Karcher | Kärcher

    Perie cilindrică neagră cu peri densi, montată pe un suport rotativ din plastic.

    Perie rolă neagră - BR 65, foarte dur, Negru, 638 mm

    Cod produs: 6.906-984.0

    Foarte dura, pentru murdarii extrem de aderente si pentru curatare profunda; numai pentru suprafete nesensibile. Ideal pentru R 65.
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