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    Perie rolă | Kärcher

    Perie rotativă neagră cu peri dispuși în spirală, utilizată pentru curățare, pe fundal alb.

    Perie rolă

    Cod produs: 6.906-641.0

    Peri standard moi, negre.
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