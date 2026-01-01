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    Valt perie pentruAspiratorle cu perii pentru covoare 69066420 | Kärcher

    Perie rotativă neagră cu peri roșii, design spiralat, pe fundal alb.

    Perie rolă

    Cod produs: 6.906-642.0

    Peri roșii duri (de exemplu pentru pâslă țesută).
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