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    Valt perie pentru CV 38/1 + CV 38/2 69066440 | Kärcher

    Perie rotativă neagră cu peri roșii, design spiralat, pe fundal alb.

    Perie rolă pentru aspiratoare verticale, rosu, CV 38/1 + CV 38/2

    Cod produs: 6.906-644.0

    Peri roșii duri (de exemplu pentru pâslă țesută).
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