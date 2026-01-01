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    Perie valt, cu peri inegali, portocaliu, 300 mm 47624840 | Kärcher

    Perie cilindrică portocalie cu peri din plastic, montată pe un suport rotativ gri.

    Perie rolă portocalie 300, cu peri inegali, portocaliu, 300 mm

    Cod produs: 4.762-484.0

    Duritate medie, pentru curatarea podelelor structurate puternice si a imbinarilor profunde.
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