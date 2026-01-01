☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Perie valt, cu peri inegali, portocaliu, 638 mm 69069820 | Kärcher

    Perie cilindrică cu peri portocalii și galbeni, montată pe un suport negru, pe fundal alb.

    Perie rolă portocalie - BR 65, cu peri inegali, portocaliu, 638 mm

    Cod produs: 6.906-982.0

    Duritate medie, pentru curatarea podelelor structurate puternice si a imbinarilor profunde. Ideal pentru R 65.
    Solicită o ofertă