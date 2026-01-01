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    Perie valt, mediu, rosu, 400 mm 47620030 Karcher | Kärcher

    Perie cilindrică roșie cu peri dispuși în formă de spirală, având capete negre.

    Perie rolă roșie completă, mediu, rosu, 400 mm

    Cod produs: 4.762-003.0

    Perie cilindrica, de duritate medie, rosie. Lungime: 400 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistente la uzura. Pentru utilizare normala. Peri: Polipropilena, 0,4 mm grosime, 20 mm lungime.
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