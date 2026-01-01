Perie valt, dur, verde, 638 mm 69069830 Karcher | Kärcher

Perie cilindrica (dura, verde) cu mecanism cu roata stelata, rezistenta la uzura, lungime de 638 mm. Pentru pardoseli cu murdarie grosiera si curatare simpla. Peri: poliamida cu carbid de silicon. 0,6 mm grosime, 20 mm lungime. Adecvat pentru capul de perie R 65.