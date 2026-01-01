☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Perie valt, dur, verde, 638 mm 69069830 Karcher | Kärcher

    Perie cilindrică verde cu peri de plastic, montată pe un suport negru.

    Perie rolă verde - BR 65, dur, verde, 638 mm

    Cod produs: 6.906-983.0

    Perie cilindrica, aspra, verde. Lungime: 638 mm. Cu mecanism stelat cu rezistenta la uzura. Pentru pardoseli cu murdarie grosiera si curatare de baza. Peri: poliamida cu carbid de silicon, 0,6 mm grosime, 20 mm lungime.
    Solicită o ofertă